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الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

12:02 ص السبت 22 أغسطس 2020
الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و 5231 حالة وفاة.

وزارة الصحة فيروس كورونا هالة زايد منظمة الصحة العالمية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97148

    عدد المصابين

  • 64318

    عدد المتعافين

  • 5231

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

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