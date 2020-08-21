شيخ الأزهر يعلن تضامنه مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب

شيخ الأزهر يعلن تضامنه مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب
القاهرة- (أ ش أ):
دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جميع الأمم والمجتمعات إلى مساندة ضحايا الإرهاب والناجين منه والوفاء باحتياجاتهم، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن لهم حياة آمنة وكريمة.
وقال شيخ الأزهر، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم.. نعلن تضامننا مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب، ونُذكِّر بأن الله عز وجل حرم إزهاق النفس البشرية، وأخبر أنه من جنى على نفس واحدة فكأنما جنى على البشرية جمعاء، وأن من أحيا نفسًا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعًا".
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