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وزنه 257 كيلو.. السيسي يوجه بسرعة علاج شاب يعاني من سمنة مفرطة

09:42 م الجمعة 21 أغسطس 2020
وزنه 257 كيلو.. السيسي يوجه بسرعة علاج شاب يعاني من سمنة مفرطة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة علاج محمود سمير يبلغ من العمر 35 عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه.

وأوضحت أن المواطن يعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالسقاين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه 257 كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة.

وأشارت الوزيرة في بيان اليوم الخميس، إلى أنه تم التواصل مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة، لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي. ​

هالة زايد وزارة الصحة السيسي مرض السمنة

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