وزير الإسكان: نطور القاهرة التاريخية لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ إعداد مشروع دعم إدارة وتطوير المناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة للوزارة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، وهو أحد مخرجات مشروع تدعيم تخطيط وإدارة التنمية بالقاهرة الكبرى.

وأكد وزير الإسكان، اليوم الجمعة، أن المشروع يهدف لتطوير منظومة الفراغات العامة والمناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين، وإتاحة مناطق حضارية تتيح لهم التنزه وممارسة الأنشطة المختلفة، موضحًا أن إعداد هذا المشروع يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان لتطوير القاهرة التاريخية، بما يسمح بعودتها لأداء دورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال "العاصمة الإدارية الجديدة" الجاري تنفيذه حاليًا ليشكلا معًا "العاصمة الجديدة" للدولة المصرية الحديثة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع دعم إدارة وتطوير المناطق المفتوحة بالقاهرة، يأتي ضمن سلسلة من مشروعات التطوير التى تم وجار تنفيذها بمدينة القاهرة، مثل مشروع تطوير ميدان التحرير، ومشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، ومشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع تطوير سوق المواردي بالسيدة زينب، وغيرها من المشروعات، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية ومتابعة دورية لموقف مشروعات تطوير القاهرة التاريخية بشكل عام.

ولفت الجزار، إلى أنه جاري إعداد استطلاع رأي للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين، والخدمات التي يرغبون في تواجدها بالمناطق المفتوحة، ويضم هذا الاستطلاع مجموعة من الأسئلة المهمة عن الفراغات العامة في مدينة القاهرة، ويقصد بالفراغات العامة المناطق المفتوحة بالمدينة، والتي يمكن للسكان دخولها، وقضاء أوقات بها لممارسة أنشطة متنوعة.

يشار إلى أن المشروع يهدف إلى التعرف على أهم الفراغات العامة التى يستعملها المجتمع، وأهم الاحتياجات الواجب توافرها في الفراغات العامة، وتقييم مدى جودة وملاءمة الفراغات العامة للجمهور، وسيتم نشر هذا الاستطلاع قريبًا على المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة، لاستبيان رأى سكان مدينة القاهرة، ووضع الخطط التنفيذية طبقاً لنتيجة هذا الاستطلاع.

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