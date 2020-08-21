لطلاب المرحلة الأولى.. ننشر عناوين مكاتب تنسيق القبول بالجامعات في المحافظات

كتبت- داليا شبل:



تنطلق غدًا السبت، أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الثانوية (الدور الأول) لهذا العام 2020 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري، بحد أدنى 97.60% فأكثر للشعبة العلمية، و حد أدنى 97.40% فأكثر للشعبة الهندسية، وحد أدنى 79.60% للشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، www.Tansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة.

وتابعت، كما يمكن للطلاب التوجه إلى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق لتسجيل رغباتهم.

وننشر أماكن وعناوين مكاتب التنسيق بمختلف المحافظات: