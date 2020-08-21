"باسم عبدالكريم" مساعدًا لوزير الطيران المدني

كتب- محمد عبيد:

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الجمعة، قرارًا بندب "سامي عبدالكريم" مساعدًا لوزير الطيران للشئون الدولية والتجارية والإعلام.

ويشغل "عبدالكريم" منصب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والداخلية بديوان عام وزارة الطيران المدني منذ عام 2016، والمستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني.