"الأعلى للإعلام": 18 شرطًا لمزاولة نشاط الوسائل الإعلامية الأجنبية في مصر

(مصراوي):

حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 18 شرطًا يجب توافرها في وسائل الإعلام الأجنبية ومواقعها الإلكترونية، الراغبة في مزاولة النشاط داحل جمهورية مصر العربية.

ونصت المادة 23 من لائحة التراخيص التي أصدرها المجلس، على أنه يجب أن يتضمن نموذج ترخيص مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية لكل من الوسائل الإعلامية وموقعها الإلكتروني، أو المواقع الإلكترونية، والمُشار إليهم بالمادة (22) من هذه اللائحة على الأخص ما يأتي:

1- الالتزام بأن يكون الترخيص متفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وبصفة خاصة أحكام القانون 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

2- تنفيذ قرارات المجلس الأعلى فور الإخطار بها.

3- أن تكون الخدمة محل الترخيص متاحة للاستخدام في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان الترخيص.

4- الالتزام قبل البدء في تقديم الخدمة أو خلالها بالحصول على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمة، وذلك من الجهات المختصة الرسمية الأخرى بإصدار تلك التراخيص أو التصاريح أو الموافقات.

5- التعهد بصحة البيانات الواردة والمرفقة بالنموذج المقدم لطلب الترخيص.

6- الالتزام بوضع إجراءات تقديم خدمة فورية لإصلاح الأعطال والاستجابة لشكاوى الجمهور عن أي تَعطل أو توقف للخدمة.

7- الالتزام بتقديم التقارير والبيانات والمعلومات والتفسيرات والإيضاحات التي يطلبها المجلس الأعلى.

8- الالتزام بإمساك والاحتفاظ في مركز الإدارة الرئيسي بكافة الدفاتر التجارية والمالية والمحاسبية والفنية، على النحو الذي يستلزمه القانون.

9- نطاق الخدمة المُرخص بها وحدودها الجغرافية في الأحوال التي تستلزم ذلك.

10- نوع الخدمة وتقنية البث المستخدمة.

11- مدة الترخيص وميعاد تجديده.

12- مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.

13- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة انقطاع الخدمة.

14- الالتزام بحماية وضمان جميع حقوق الملكية الفكرية.

15- وضع ملكية مكونات النشاط.

16- رسم الترخيص.

17- آلية سداد الغرامات المالية.

18- آلية حجب المحتوى الضار أو الذي يحض على العنف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يروج للإباحية أو الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بالحجب.