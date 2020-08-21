بديلًا لمحطة رمسيس.. كل ما تريد معرفته عن محطة قطارات بشتيل (الأسباب والطراز)

كتب- أسامة علي:



بدأت وزارة النقل، منذ عدة أشهر في أعمال تنفيذ وإنشاء محطة بشتيل للسكة الحديد، والتي ستكون بديلًا لمحطة رمسيس، ومخصصة لقطارات الوجه القبلي أو الصعيد.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن محطة بشتيل للسكة الحديد، لاستقبال قطارات الصعيد بدلًا من محطات رمسيس، بتكلفة إجمالية قدرها 350 مليون جنيه.

سيتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية والتنفيذية والتشطيبات لمحطة سكة حديد بشتيل الجديدة خلال 5 سنوات، في ظل إمكانية الاستعانة بالشركات الألمانية في التصميمات.

وتضم محطة بشتيل، محطة رئيسة وورشة كاملة للجرارات والعربات، وحوش محطة يسع 5 سكك ومحطة طوالي للقطارات التي ستستمر إلى القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى ورش القطارات الرئيسية ومركز صيانة شامل، كنواة مركزية جديدة لمنظومة النقل العام في مصر.

وبحسب وزارة النقل، تم اختيار هذا الموقع لعدة أسباب منها:

- بشتيل منطقة مركزية تتوسط محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة.

- تتواجد في أول محافظة الجيزة كبوابة لصعيد مصر.

- منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي – الإسكندرية – المناشي).

- تتميز بوجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة والتي تتمثل في ( مترو الأنفاق – مونوريل 6 أكتوبر – خطوط الأتوبيسات – وسائل نقل جماعي).

- تقع على 3 محاور رئيسية تٌسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي: (محور ترعة الزمر – محور شارع السودان – محور أحمد عرابي وشارع المطار).

- تتوافر فيها مساحة جغرافية تسمح بإقامة المشروع.

- إنشاء مجمع ومحطة بشتيل الجديدة لتخفيف الضغط على محطتي رمسيس والجيزة.

- محطة بشتيل ستكون محطة عالمية لخدمة قطارات الصعيد.

- استثمار أرض بشتيل بمنطقة شمال الجيزة بمسطح حوالي 154600 م2 ( حوالي 36 فدان )

يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى تتضمن إنشاء ورش لجرارات وعربات القطارات وأحواش ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل العام الجاري، أما المرحلة الثانية ستشمل مجمعًا متكاملًا لمحطة رئيسية على خط سكك حديد "القاهرة - أسوان".

كما تحتوي على محطة فرعية أخرى لتسهيل الوصول إلى محطة مصر، وستنفذ على 3 سنوات بعد انتهاء المرحلة الأولى.