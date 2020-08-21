ضبط مسدس وطائرة تجسس مع راكب قادم من تركيا في مطار برج العرب
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كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولة تهريب مسدس ضغط هواء و2 سلاح أبيض و3 صواعق كهربائية، وطائرة تنصت وتجسس وجهاز تتبع (GPS)، مع راكب أجنبي الجنسية فور وصوله من إسطنبول، أخفاها داخل حقائبه لتهريبها من الجمارك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.
وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة التركية، رحلة رقم (TK 0696) القادمة من اسطنبول اشتبه كلاً من أحمد البنا رئيس الوردية، وخالد عبدالعزيز مأمور الحركة في راكب أجنبي الجنسية، وبالعرض على مستور سالم أبو ثلاث، مدير الجمرك؛ قرر تقديم إقرار وصول للراكب لتدوين محتويات حقائبه، وتشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته ضمت طه زكريا الشهاوي رئيس قسم الأمن الجمركي، وخالد عبدالعزيز مأمور الحركة، وأقر الراكب بخط يده أنه يحمل أمتعة وبعض الهدايا الشخصية فقط لا غير.
وبتفتيش أمتعته تبين وجود مسدس ضغط هواء أمريكي الصنع، و14 أسطوانة صغيرة لتسريع المقذوف، و3 صواعق كهربائية (الكتريك شوك)، و2 مطواه بنصل معدني حاد وطائرة موجهة تعمل بالريموت كنترول، وتبلغ سرعة طيرانها ما يقارب 50 كيلومترًا في الساعة، وتم ضبط جهاز تتبع (GPS) عالي الدقة وبمواصفات دقيقة جدًا مخبأة داخل حقائبه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه، وتحرير محضر ضبط رقم 8، وتحريز المضبوطات وإرسالها مع الراكب للنيابة للتحقيق، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
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