بعد توقفها 4 أشهر.. كيف استعدت الزراعة لإعادة فتح حديقة الحيوان أمام الجمهور؟

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استئناف نشاط الحدائق التابعة للوزرة، وعلى رأسها حديقة الحيوان، يوم الاثنين المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة المصرية لتأكيد تطبيق البروتوكول الوقائي، بشكل كامل بداية من الأحد المقبل، تمهيدًا لاستئناف أعمال الحديقة الاثنين.

وأضاف رجائي في تصريح خاص أدلي به إلى "مصراوي"، أن مجلس الوزراء حدد 3 آلاف زائر بحد أقصى، بسعة قصوى تصل في إلى 50%، لافتًا إلى تعقيم الأبواب وبيوت الحيوانات ومنع التلامس مع الحيوانات نهائيًا كما هو متبع.

وحذر رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، من عدم السماح بدخول أي زائر بدون ارتداء كمامة، وقياس درجات الحرارة للزائرين قبل الدخول.

وشدد على توافر المطهرات الشخصية للعاملين بالحديقة، وتحديدًا عند شباك التذاكر، مؤكدًا المرور الدائم للتأكد من تطبيق تلك المعايير.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بتحديد كثافة الزائرين، سواء داخل الحديقة بوجه عام أو داخل متحف الحيوان بحد أقصى 20 فردًا، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة في 17 مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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