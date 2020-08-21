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حدث في 8 ساعات| 7 قواعد لتجنب كورونا في المساجد.. وحقيقة فرض ضريبة جديدة على المحمول

06:46 م الجمعة 21 أغسطس 2020
حدث في 8 ساعات| 7 قواعد لتجنب كورونا في المساجد.. وحقيقة فرض ضريبة جديدة على المحمول

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوات وقف إطلاق النار في ليبيا، ونفي الحكومة فرض ضريبة على المحمول.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي..

صلاة الجمعة فيروس كورونا مجلس الوزراء مباراة القمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السيسي مطار القاهرة الدولى شركة مصر للطيران

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