حدث في 8 ساعات| 7 قواعد لتجنب كورونا في المساجد.. وحقيقة فرض ضريبة جديدة على المحمول
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوات وقف إطلاق النار في ليبيا، ونفي الحكومة فرض ضريبة على المحمول.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي..
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