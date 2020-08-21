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في الذكرى الـ 51 لحريق الأقصى.. الأزهر: جريمة شاهدة على إرهاب الكيان الصهيوني

06:28 م الجمعة 21 أغسطس 2020
في الذكرى الـ 51 لحريق الأقصى.. الأزهر: جريمة شاهدة على إرهاب الكيان الصهيوني

المسجد الأقصى

كتب- محمود مصطفى:

أكد الأزهر الشريف، أن محاولة حرق المسجد الأقصى المبارك جريمة نكراء، وواحدة من أبشع حوادث الإرهاب التي جعلت من أماكن العبادة والمقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرمى لنيران الاحتلال، معلنًا رفضه أية محاولات لسرقة الأراضي الفلسطينية وتغيير هوية المدينة المقدسة.

وأعلن الأزهر الشريف، في بيان له، الجمعة، التذكير بالذكرى الـ 51 لحريق المسجد الأقصى، ففي مثل هذا اليوم من عام 1969 قام المجرم «مايكل دنيس روهان» بإشعال النيران عمدا بالمصلى القبلي بالمسجد الأقصى، ليلتهم الحريق ما يقرب من ثلث مساحة المسجد المبارك، بما فيه من محتويات أثرية وتاريخية.

وشدد الأزهر على أن تلك الجريمة كانت وستبقى ذكرى أليمة ألقت بظلالها على كل الأمة؛ وسجلها التاريخ شاهدًا على نضال شعب أمام كيان غاصب، مجددًا التزامه التاريخي والإنساني بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله المستحق، وسعيه العادل في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.​

المسجد الأقصى الأزهر الشريف الإرهاب حريق الأقصى

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