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الكنيسة تحتفل بذكرى وفاة "حبيب جرجس" مؤسس مدارس الأحد

05:34 م الجمعة 21 أغسطس 2020
الكنيسة تحتفل بذكرى وفاة "حبيب جرجس" مؤسس مدارس الأحد

الأنبا مارتيروس

(مصراوي):


احتفلت الكنيسة مساء أمس بعشية عيد نياحة الرائد والمعلم القديس حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد، وقائد النهضة التعليمية بالكنيسة القبطية في النصف الأول من القرن العشرين.

وأقيم بهذه المناسبة أيضًا القداس الإلهي بكنيسة العذراء بمنطقة مهمشة، التابعة لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، حيث يوجد بها المزار الذي يحوي جسد القديس وبعض من مقتنياته.

وتولى خدمة القداس نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام للقطاع، وشاركه عدد من الآباء الكهنة وبعض الشمامسة، دون حضور شعبي لتجنب التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتنيح الأرشيدياكون حبيب جرجس عشية عيد السيدة العذراء عام 1951 م عن عمر ناهز 75 سنة، حيث ولد عام 1876م وكرّس حياته للنهوض بالتعليم الكنسي حيث أنشأ العديد من الجمعيات وشجع الجمعيات التي كانت قائمة وقتها على التعليم والخدمة، وأسس مدارس الأحد عام 1918 م وأخرج للكنيسة جيلًا من الخدام المتعلمين قادوا الكنيسة من بعده.

الأنبا مارتيروس حبيب جرجس مدارس الأحد عيد نياحة

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