فئة واحدة معفاة.. الطيران: حظر دخول جميع الركاب للمطارات دون تحليل PCR

كتب - محمد عبيد:

أعلن المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أنه تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات، بما فيهم المصرية إلى كافة المطارات، دون حمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية)، قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الوصول للاراضي المصرية.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني، في بيان له، الجمعة، إنه على جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، العلم أن القرار يطبق اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، إلي حين إصدار تعليمات أخرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونوهت وزارة الطيران المدنى، إلى أنه وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من ٦ سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب ) معفيين من تقديم شهادة تحليل الـ PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.