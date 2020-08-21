الأوقاف تعلن توديع أذان النوازل: "الأمل" موضوع أول خطبة جمعة بالمساجد

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، رسميا توديع أذان النوازل اليوم الجمعة، والعودة للصيغة الطبيعية في أذان الظهر، الجمعة المقبلة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أنه بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، بعودة خطبة الجمعة بالضوابط التي أعلنت عنها الوزارة، وأهمها الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي، قررت أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة 28 / 8 / 2020م تحت عنوان "الأمل حياة"، وينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقاهرة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير ، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى، والحمد لله أولاً وآخرا.

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