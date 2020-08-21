مصادر بمصر للطيران: قصر السفر لـ"أبوظبي" على حاملي الإقامات فقط

كتب - محمد عبيد:

أعلنت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران اليوم الجمعة، أن السلطات في إمارة أبوظبي قررت سفر حاملي الإقامات فقط، وتم تطبيق القرار علي الرحلات المتجهة إلى هناك .

وأضافت المصادر، أن هناك تعليمات من السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، بالسماح بدخول المسافرين إلى أبوظبي من حاملي الإقامات السارية فقط، بعد إجراء فحص كورونا السلبي والحصول علي الموافقات المطلوبة.

وأشارت المصادر، إلى أنه لن يسمح بدخول أبوظبي، لجميع أنواع التأشيرات الأخرى مثل تأشيرات الزيارة أو السياحة أو أي نوع آخر باستثناء الإقامة السارية حتى إشعار آخر .

وطلبت الشركة من الركاب مراجعة الحجوزات عن طريق الاتصال بمركز خدمة مصر للطيران علي رقم 1717 .