أكثر الكلمات إنتشاراً

الجامعات الأهلية سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

بث مباشر من مسجد النور.. آخر صلاة جمعة تؤدى بأذان النوازل

12:08 م الجمعة 21 أغسطس 2020
بث مباشر من مسجد النور.. آخر صلاة جمعة تؤدى بأذان النوازل

مسجد النور بالعباسية

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة الجمعة اليوم من مسجد النور بالعباسية، للحديث عن الدروس المستفادة من الهجرة، وهي الجمعة الأخيرة قبل رفع تعليق الصلوات، وعودتها بالمساجد الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم رفع آخر أذان للنواول في "صلاة الظهر" اليوم الجمعة، بعد أن استمر رفعه لمدة خمسة أشهر، بسبب تعليق الصلوات.

وكلف وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، بأداء الخطبة، ضمن خطة وزارة الأوقاف و منهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري ، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

بث مباشر .. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية .. القناة الأولى المصرية

بث مباشر .. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية .. القناة الأولى المصرية #احمى_نفسك_احمى_بلدك #جيش_مصر_الأبيض #كلنا_الجيش_المصري

Posted by ‎القناة الأولى المصرية‎ on Friday, August 21, 2020
مسجد النور صلاة الجمعة وزارة الأوقاف أذان النوازل

الخبر التالى:

الحملات التفتيشية مستمرة.. الحكومة تنفي انتشار أسماك فاسدة بالأسواق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97025

    عدد المصابين

  • 63462

    عدد المتعافين

  • 5212

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22526192

    عدد المصابين

  • 14387740

    عدد المتعافين

  • 790262

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة توضح حقيقة اشتراط تقديم شهادة ميلاد إصدار 2020 للالتحاق بالمدارس