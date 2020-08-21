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الحكومة توضح حقيقة استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثالثة لمنحة الـ 500 جنيه

10:52 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
الحكومة توضح حقيقة استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثالثة لمنحة الـ 500 جنيه

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد أي من المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، مُوضحةً انتظام صرف الدفعة الثالثة لكافة المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة، بنفس المبلغ الذي سبق صرفه خلال الدفعتين الأولى والثانية من المنحة والمقدر بـ 500 جنيه لنفس عدد المستحقين، دون استبعاد أي منهم، وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 20 أغسطس الجاري، حرصاً من الدولة على دعم العمالة المضارة من جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، قامت الدولة بصرف 500 جنيه على 3 دفعات، بإجمالي 1500 جنيه للعامل، وذلك لنحو مليون و600 ألف و216 عاملاً غير منتظم، بإجمالي مبلغ 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه، من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، كما يمكن صرف المنحة من أي ماكينة صراف دون خصم أي عمولات إضافية، بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، مع ضرورة التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة

وزارة القوى العاملة منحة الـ 500 جنيه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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