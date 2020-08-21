الحكومة توضح حقيقة وجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع

كتب - محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما

تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع، مُشددةً على توافر كافة معايير الدقة في العدادات مسبوقة الدفع؛ بحيث يتم حساب الرصيد تلقائياً بناءً على شريحة المستهلك، فكلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة للأعلى، مُوضحةً أن هذه العدادات تقوم بالعمليات الحسابية من خلال برنامج حاسب آلي دون تدخل العنصر البشري.

وفي سياق متصل، تحتوي العدادات مسبوقة الدفع على حدود للشرائح، كما يوجد بها سعر لكل شريحة، وفقًا لنوع النشاط الذي تعاقد المُشترك عليه، حيث يذهب المشترك تلقائياً إلى الشريحة بحسب استهلاكه لعدد الكيلو وات وإذا تخطى حد الشريحة ينتقل إلى الشريحة الأعلى، علماً بأن الحساب سيعاد من جديد مع بداية فترة المحاسبة الجديدة، في حين يتم خصم مقابل خدمة العملاء في آخر يوم من الشهر وفقًا لآخر شريحة لدى المشترك بواقع جنيه للشريحة الأولى، وجنيهين للشريحة الثانية، و6 جنيهات للثالثة، و11 جنيهًا للرابعة، و15 جنيهًا للشريحة الخامسة، و25 جنيهًا للشريحة السادسة، و40 جنيهًا للشريحة السابعة، ولا يتم خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة؛ وإنما يتم الخصم بناء على آخر شريحة مسجل عليها المشترك آخر يوم في الشهر فقط، هذا بخلاف خصم فارق المحاسبة نتيجة التنقل ما بين الشرائح، وفي حالة عدم الاستهلاك (العداد مغلق) يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك.

وناشد المركز الإعلامي، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).