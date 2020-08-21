الأوقاف: أداء آخر جمعة قبل رفع تعليق الصلاة بمسجد النور
كتب - محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة الجمعة اليوم من مسجد النور بالعباسية، للحديث عن الدروس المستفادة من الهجرة، وهي الجمعة الأخيرة قبل رفع تعليق الصلوات، وعودتها بالمساجد الجمعة المقبلة.
وكلف وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، بأداء الخطبة، ضمن خطة وزارة الأوقاف و منهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري ، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة.
واحتفلت وزارة الأوقاف، أمس الخميس، بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية، بمسجد السيدة زينب، بعدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
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