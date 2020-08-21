حدث ليلاً| الصحة تعلن حصيلة كورونا واحتفالية العام الهجري الجديد

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة تعلن حصيلة كورونا ليوم الخميس: انخفاض الإصابات.. و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 909 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 63462 حالة.

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بعد 48 ساعة.. أول قرار للنيابة ضد ضابط مفصول متهم بتعذيب "طفلة كفر الشيخ"

أصدرت نيابة بندر كفر الشيخ، الخميس، أول قرار ضد ضابط شرطة مفصول لاتهامه بتعذيب الطفلة "أمينة"، وذلك عقب يومين من التحقيقات.

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يوقف نزيف الخسائر.. رئيس غرفة السياحة بالأقصر يشيد بقرار استئناف الحركة

أشاد ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، بقرار استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداءً من 1 سبتمبر المقبل، موضحا أنه أثلج قلوب العاملين بالقطاع في الأقصر بعد توقف 5 أشهر.

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الصحة: إرسال 11 طن أدوية ومستلزمات طبية إغاثية دفعة جديدة للسودان لمتضرري السيول

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال شحنة اغاثية جديدة تبلغ 11 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية إلى دولة السودان الشقيقة لمجابهة السيول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار التضامن والتكاتف بين الشعبين الشقيقين.

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"ضحية كورونا".. وفاة طبيب في المستشفى التخصصي ببني سويف

أعلن الدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء في بني سويف، مساء اليوم الخميس، وفاة الدكتور وائل شكري أخصائي الأمراض الباطنية بالمستشفى التخصصي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، منذ قليل، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمسجد السيدة زينب، رضي الله عنها وأرضها، بالقاهرة، بمناسبة العام الهجري الجديد 1442 هجرية.

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مسؤولون جمهوريين سابقون يدعون الأمريكيين لدعم بايدن

انتقد عدد من كبار المسؤولين الجمهوريين المتقاعدين في الولايات المتحدة -بشدة- سياسة الرئيس دونالد ترامب، داعين الناخبين لدعم منافسه، الديمقراطي جو بايدن، في انتخابات الرئاسة المقبلة.

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ترامب بتعهد بالانتقام من دول قدمت مكافآت لقتل جنوده بأفغانستان

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، برد انتقامي إذا ما ثبت أن دولاً قدمت مكافآت من أجل تنفيذ هجمات تستهدف جنودًا أمريكيين في أفغانستان.

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إسرائيل تقصف غزة ردا على هجمات البالونات الحارقة والصواريخ

ردت إسرائيل مجددا بعد منتصف الليل على الاضطرابات على الحدود مع قطاع غزة، وقصفت البنية التحتية لحركة حماس ردا على هجمات البالونات الحارقة والصواريخ.

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أمر ملكي سعودي بإنهاء خدمة عدد من المسؤولين وإحالتهم للتحقيق

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن أمرًا ملكيًا صدر في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين "إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركة البحر الأحمر، وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر"، بحسب الوكالة.

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