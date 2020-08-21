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75 أغنية وطنية لـ ٦٨ مشترك بمسابقة "أنا المصرى" بموسمها الثالث

12:15 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
75 أغنية وطنية لـ ٦٨ مشترك بمسابقة "أنا المصرى" بموسمها الثالث

خالد جلال

مصراوي

أعلن المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، تقدم ٦٨ متسابقا و ٧٥ أغنية وطنية جديدة، للمشاركة فى مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب بموسمها الثالث، بعد حصر أعمال المتسابقين التى استقبلها القطاع طوال فترة المسابقة، والتى انتهت فى ١٥ أغسطس الجارى .

وقال جلال، في بيان صحفي، إنه سيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال احتفال القطاع هذا العام بانتصارات أكتوبر المجيدة، كما هو متبع خلال الموسمين الماضيين، بحضور كوكبة كبيرة من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام .

المسابقة تقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وضمن فعاليات مبادرة الوزارة "خليك فى بيتك - الثقافة بين ايديك" التى أطلقتها الوزارة فى مارس الماضى، وتجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع هذا العام خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس، ٥ آلاف جنيه.

يذكر أن الموسم الأول والثانى للمسابقة، فاز فيهما ١٠ أعمال وطنية لشباب المطربين، وهم، رباب ناجى، شريف عبد المنعم، منار الشاذلى، أميرة رضا، آية عبدالله، محمد صلاح محمد، مؤمن أحمد خليل، نادين أحمد العمروسى، رانيا حافظ، حسنى متولى المعاون، وضمت لجان التحكيم نخبة من نجوم التلحين والشعر والغناء، وهم الفنان مدحت صالح، مغنية الأوبرا تحية شمس الدين، الشاعر عوض بدوى، الموسيقار هانى شنودة، المطرب محمد الحلو، الموسيقار راجح داوود، الشاعر تامر حسين، الملحن عمرو مصطفى، الفنانة مى فاروق.

خالد جلال قطاع شئون الإنتاج الثقافي مسابقة أنا المصري

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