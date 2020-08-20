أكثر الكلمات إنتشاراً

الجامعات الأهلية سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

ضبط أقراص مخدرة وحشيش مع راكب قادم من اليونان بالمطار - صور

11:53 م الخميس 20 أغسطس 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أقراص الترامادول وقطع الحشيش، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من اليونان لتهريبها من الجمارك وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة اليونانية، رحلة رقم 3930 القادمة من أثينا، اشتبه أحمد سيد إبراهيم مأمور الجمارك فى راكب مصري الجنسية، وبالعرض على طارق محمد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب ضمت هانى محمود مأمور الجمارك وأحمد عمر رئيس القسم ، تبين وجود 465 قرص من أقراص الترامادول المخدر، و7 قطع حشيش مخبأة بين طيات ملابسه وكيس تبغ .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، وإحالة الراكب للنيابة للتحقيق بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

جمارك مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي أقراص مخدرة اليونان

الخبر التالى:

النقل: دخول المنطقة الأوتوماتيكية بين دمنهور وأبو حمص الخدمة بإجمالي 37 كم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96914

    عدد المصابين

  • 62553

    عدد المتعافين

  • 5197

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22244179

    عدد المصابين

  • 14168389

    عدد المتعافين

  • 783525

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تفاصيل مباراة الحكومة في العلمين.. فريق مدبولي هزم الوزراء 3-2 (صور)