أكثر الكلمات إنتشاراً

الجامعات الأهلية سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

"القومي للمرأة" يهنئ الفائزات فى المرحلة الأولى لانتخابات الشيوخ

11:35 م الخميس 20 أغسطس 2020
"القومي للمرأة" يهنئ الفائزات فى المرحلة الأولى لانتخابات الشيوخ

المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة، بخالص التهاني إلى جميع السيدات الفائزات في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن النائبات خضن معركة انتخابية شرسة، فى ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وأثبتنّ أن المرأة قادرة على المنافسة وإثبات ذاتها، معربة عن تطلعها أن تحقق المرأة قدرا أكبر من التمثيل في مجلس الشيوخ خلال جولة الإعادة.

وعبرت في بيان لها، الخميس، عن ثقتها في أن فوز السيدات سينعكس بالإيجاب على أداء المجلس، مشيرًا إلى أن العضوات الجدد سيمثلنّ كتلة قوية وهامة في مجلس الشيوخ وسيؤدين دورًا رائدًا ووطنيًا، متمنية لهن المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.

المجلس القومي للمرأة نتخابات الشيوخ مايا مرسي

الخبر التالى:

دعا للتقدم ببلاغات فورية.. مجلس "الصحفيين" يعلن رفضه وإدانته لجرائم التحرش

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96914

    عدد المصابين

  • 62553

    عدد المتعافين

  • 5197

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22244179

    عدد المصابين

  • 14168389

    عدد المتعافين

  • 783525

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تفاصيل مباراة الحكومة في العلمين.. فريق مدبولي هزم الوزراء 3-2 (صور)