تفاصيل مباراة الحكومة في العلمين.. فريق مدبولي هزم الوزراء 3-2 (صور)

كتب - محمد سامي:

فاز فريق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على فريق وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة كرة القدم التي أقيمت بين وزراء الحكومة أمس بمدينة العلمين.

وأقيمت المباراة بتشكيل مكون من فريقين، ضم الأول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزيري الطيران وقطاع الأعمال و هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزير المالية الدكتور محمد معيط. وضم الثاني وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، ووزير الطيران محمد عنبة، ووزير الإنتاج الحربي.

وأحرز الدكتور مصطفى مدبولي الهدف الأول لفريقه، وهاني يونس الهدف الثاني، وهشام توفيق الهدف الثالث، فيما أحرز هدفي الفريق الثاني، وزير الرياضة أشرف صبحي.

وأعطى الدكتور مصطفى مدبولي أمس إشارة بدء بطولة الجمهورية رقم 53 للشركات بالمدينة الرياضية بالعلمين الجديدة، بعد افتتاحه 5 ملاعب للأنشطة المختلفة. كما شارك في نشاط ركوب الدراجات الذي انطلق أمس على مسافة كيلو ونصف.