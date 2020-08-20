لحين تخفيضها.. برلماني يطالب التعليم العالي بوقف تحصيل مصروفات الجامعات الخاصة

كتب- مصراوي:

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سرعة التدخل قبل بدء العام الدراسي الجامعي الجديد لدى جميع الجامعات الخاصة، لتحقيق العدالة في المصاريف.

ووجه "عامر"، في بيان له أصدره اليوم الخميس، حديثه للوزير قائلا: هناك تفاوتًا كبيرًا في رسوم ومصاريف الجامعات الخاصة يصل فيما بين كلية الطب البشري بين جامعة وأخرى إلى مايقرب من 100 ألف جنيه فهناك جامعة تحدد مصاريف كلية الطب بـ100 ألف جنيه وأخرى تحددها بـ190 ألف جنيه"، والسؤال "لماذا هذه المغالاة غير المبررة وأين الرقابة من وزارة التعليم العالي؟ ولماذا الصمت؟..غالبية هذه الجامعات أصبح كل غرضها تحقيق الأرباح الطائلة على حساب المواطنين وعلى حساب العملية التعليمية".

وطالب المهندس محمد فرج عامر، الدكتور خالد عبدالغفار، إصدار قرار فوري بمنع تحصيل رسوم ومصاريف جميع الجامعات الخاصة على مستوى الجمهورية لحين مراجعتها وتخفيضها وعدم المغالاة فيها من خلال لجنة خاصة محايدة، يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمتابعة هذا الملف المهم مع وضع لائحة ملزمة الجميع أصحاب الجامعات وأولياء الأمور خاصة وأن المناهج التي تطرحها الجامعات الخاصة واحدة في الكليات ولا تخرج عن المناهج التي أقرتها وزارة التعليم العالي.

وقال إن خريجي الجامعات الخاصة عندما ينهون مراحل تعليمهم ويحصلون على الشهادة النهائية، تكون شهادة معادلة للجامعات الحكومية أو لجامعات أجنبية حتى يستطيع الخريج أن يعمل بها.