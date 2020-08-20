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العودة للصيغة العادية 28 أغسطس.. الأوقاف: غدا آخر أيام رفع أذان النوازل

10:04 م الخميس 20 أغسطس 2020
العودة للصيغة العادية 28 أغسطس.. الأوقاف: غدا آخر أيام رفع أذان النوازل

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أن غدا الجمعة، هو آخر أيام رفع أذان النوازل لصلاة الظهر، وسيعود الأذان بشكله الطبيعي الجمعة بعد المقبلة الـ 28 من أغسطس الجاري، بعد أن استمرت فترة تغييره لما يقرب من خمسة أشهر تقريبا، منذ تعليق الصلوات في الـ19 من مارس الماضي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن شروط اختيار مساجد الجمعة هي ذاتها شروط اختيار المساجد التي سمح لها بأداء الصلوات العادية من قبل، حيث يكون هناك إمام وعمال ومفتشين حتي يمكن السيطرة على الأمور وفقا للضوابط المعلنة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن المسجد الذي لم تسمح له الإدارة التابع لها بالفتح لاستقبال المصلين في الصلوات العادية سيتم منع صلاة الجمعة فيه.

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وزارة الأوقاف رفع أذان النوازل

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