حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي رئيس "لورسن" لصناعة المدمرات.. واستمرار المساعدات المصرية للسودان
كتب- أحمد عبد المنعم:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إلى جانب بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة "لورسن" الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات.
وأعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه 8 ساعات عن عدة مناطق غدًا.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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