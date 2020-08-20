أكثر الكلمات إنتشاراً

الجامعات الأهلية سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي رئيس "لورسن" لصناعة المدمرات.. واستمرار المساعدات المصرية للسودان

08:28 م الخميس 20 أغسطس 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي رئيس "لورسن" لصناعة المدمرات.. واستمرار المساعدات المصرية للسودان

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إلى جانب بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة "لورسن" الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات.

وأعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه 8 ساعات عن عدة مناطق غدًا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي قطع المياه انتصار السيسي الخبز محمد سعفان وزارة التموين

الخبر التالى:

نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96914

    عدد المصابين

  • 62553

    عدد المتعافين

  • 5197

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22244179

    عدد المصابين

  • 14168389

    عدد المتعافين

  • 783525

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لجميع الفئات.. أسعار اشتراكات المترو بعد الزيادة الأخيرة