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رغم غلق الشواطئ العامة.. إقبال سياحي على الإسكندرية والساحل الشمالي

07:06 م الخميس 20 أغسطس 2020
رغم غلق الشواطئ العامة.. إقبال سياحي على الإسكندرية والساحل الشمالي

الساحل الشمالي

كتب - يوسف عفيفي:

قال إيهاب الجندي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية، إن هناك إقبالا كبيرا من السياحة الداخلية على الإسكندرية والساحل الشمالي بالرغم من استمرار غلق الشواطئ العامة حتى الآن، إلا أن المصريين يفضلون قضاء أوقات جميلة والاستمتاع بجو الإسكندرية والساحل الشمالي.

وأوضح الجندي، أن نسب الإشغالات الفندقية منذ إجازة عيد الأضحى وحتى الأسبوع الماضي كانت تتراوح ما بين 80% و90% من نسب الإشغالات المحددة طبقا لتعليمات رئيس الوزراء وهي 50% من عدد الغرف الفندقية بكل فندق وقرية سياحية.

وأكد أن نسب الإشغالات ما زالت في حالة جيدة حتى الآن، وهناك إقبالا كبيرا على الساحل الشمالي أما مطروح فما زالت الأعداد ليست ككل عام نتيجة لاستمرار غلق الشواطئ حتى الآن.

وأضاف الجندي، أن أغلب الإشغالات تكون خلال نهاية الأسبوع مع ٱجازات الحكومة والقطاع الخاص في الإسكندرية والساحل الشمالي نظرا لقربهما من محافظتي القاهرة والجيزة ومحافظات الدلتا.

وأشار إلى أن ما تقوم به الفنادق من إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا طبقا لتعليمات الحكومة له دور كبير في تشجيع المصريين على قضاء إجازاتهم داخل الفنادق والمنتجعات السياحية.

الساحل الشمالي الإسكندرية غلق الشواطئ العامة فيروس كورونا

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