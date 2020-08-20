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بالأسماء.. تحويل 11 مليون جنيه مستحقات المصريين المغادرين من الأردن

04:48 م الخميس 20 أغسطس 2020
بالأسماء.. تحويل 11 مليون جنيه مستحقات المصريين المغادرين من الأردن

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن- بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، في تحويل مستحقات 395 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية.

وبحسب بيان اليوم، بلغت المستحقات 693 ألفا و353 دولاراً، أي ما يعادل 11 مليوناً و53 ألفا و653 جنيها مصريا، ويتواصل المكتب تباعاً مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وتلقى الوزير، تقريرا عبر الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة (www.manpower.gov.eg)، والمنشورة على صفحة "الفيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء.

وتابع: وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسيقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

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محمد سعفان القوى العاملة الأردن السفارة المصرية بعمان

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