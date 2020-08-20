نائب بالشيوخ: نسبة المشاركة بالانتخابات مُرضية.. و"الأحوال الشخصية" في المقدمة
كتب- مصراوي:
قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، إن نسبة المشاركة في انتخابات المجلس، جاءت مرضية جدًا، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.
وأضاف "عمارة"، لمصراوي: "نشكر كل من شارك في الانتخابات، مؤكدًا أن نجاحه ضمن قائمة من أجل مصر بمثابة وقود لبذل الجهد والعرق.
وتابع: "نأمل أن نثري الحياة البرلمانية ونأمل في مناقشة القضايا التي تهم المواطن المصري"، مضيفًا: "نحن بانتظار كافة القضايا المرتقب أن تحال لنا من مجلس النواب، وذلك طبقا لقانون مجلس الشيوخ".
وأكد أن المجلس سيعمل على دراسة كافة القوانين التي ستحال إليه بكل جد وجهد ومتابعة الدراسات وأخر الإحصائيات لنصل بكافة القوانين لبر الأمان.
وكشف عن أنه مع قدوم مجلس النواب الجديد، لا يستبعد فتح حوار حول قانون الأحوال الشخصية الذي يؤرق كل أسرة مصرية".
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