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حماية المستهلك وشركة فورد يطلقان حملة استدعاء لـ512 سيارة "فورد فيوجين"

02:37 م الخميس 20 أغسطس 2020
حماية المستهلك وشركة فورد يطلقان حملة استدعاء لـ512 سيارة "فورد فيوجين"

شركة فوردالعالمية

كتب- محمد سامي:

أطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة فوردالعالمية حملة استدعاء لعدد 512 سيارة "فورد فيوجين" لتغيير مسامير بالموتور كإجراءات احترازية.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على الحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشياً مع حرص الجهاز المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق.

ودعا الجهاز، المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس أب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook، أو الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية لجهاز حماية المستهلك.

شركة فوردالعالمية جهاز حماية المستهلك فورد فيوجين

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