غدا.. مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل منذ استئناف الحركة

كتب- محمد عبيد:

تشهد شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في 1 يوليو الماضي.

وتسير الشركة غدًا الجمعة ٤٢ رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4 آلاف راكب.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى (بيروت، لندن، أثينا، لارناكا، دوالا، باريس، إسطنبول، نيويورك، روما، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، جوبا، فيينا، ميونخ، بودابست، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، البحرين، أربيل) ورحلتين جويتين إلى (دبي وأبوظبي - ميلانو وبغداد) بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية واحدة إلى الأقصر، ورحلات استثنائية إلى كل من (أبها، مسقط، كازابلانكا، المدينة المنورة) ورحلتين جويتين إلي جدة، بخلاف 5 رحلات شحن جوي.

من جانبها اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.