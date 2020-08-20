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"المحامين العرب" يدين الاعتداء على مقره ويؤكد: عدوان على رسالة المهنة

12:58 م الخميس 20 أغسطس 2020
"المحامين العرب" يدين الاعتداء على مقره ويؤكد: عدوان على رسالة المهنة

الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر حمود الكري

كتب- مصراوي:

أصدر ناصر الكريوين، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، بيانًا حول الاعتداء على مقر الاتحاد، أمس الأربعاء، مؤكدًا أنه عدوان على رسالة مهنة المحاماة ويمس حقوق منتسبيها.

وقال "الكريوين"، في بيان، اليوم الخميس، إن ما حدث في اتحاد المحامين من قيام أحد أعضاء الاتحاد السابقين بالاعتداء على مقر الاتحاد تحت ذرائع لا تمت للواقع بصلة، ولا ترتقي لمستوى العمل المهني المعتد به، هو أمر في حقيقته إساءة لرسالة المهنة، ولجميع منتسبيها في كافة الدول العربية، كما أنه يمثل واقعة مؤسفة، وحادثة يندى له الجبين.

وتابع: "وحيث إن الإساءة لرموز الاتحاد قد باتت قاب قوسين أو أدنى من تقويض هذا البنيان الشامخ، وهذا الصرح العظيم الذي هو بمثابة بيت العائلة لجميع المحامين العرب، الأمر الذي يستدعي وجود نوع من المحاسبة، وعودة بالأمور إلى نصابها الطبيعي".

كما أعربت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عن بالغ تقديرها لرئيس اتحاد المحامين العرب نقيب محامين مصر رجائي عطية لاستنكاره لهذه الحادثة المؤلمة الدخيلة على تاريخ اتحاد المحامين العرب وتتنافى شكلاً وموضوعاً مع العمل المؤسسي والمهني.

وأكدت الأمانة العامة، تمسكها باللوائح والقوانين وهي الضابط لكل ما يصدر عن الاتحاد من قرارات، للقيام بالدور المنوط بالاتحاد مهنياً ومن أجل قضايانا العربية والقومية التي تأسس من أجلها الاتحاد منذ ١٩٤٤.

ناصر الكريوين اتحاد المحامين العرب

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