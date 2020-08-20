أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

الزراعة: ضبط 15 طن أسمدة ومخصبات زراعية غير صالحة بالمنوفية

12:47 م الخميس 20 أغسطس 2020
الزراعة: ضبط 15 طن أسمدة ومخصبات زراعية غير صالحة بالمنوفية

وزارة الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة في المنوفية، إنه تم توجيه ضربات موجعة للمخالفين من محال بيع وتداول الأسمدة بالمحافظة.

وأضاف الجمل، في بيان، اليوم الخميس، أن مديرية الزراعة بالمنوفية قامت من خلال الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية وبالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة بضبط كمية من الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية في مصنع للكيماويات والمخصبات الزراعية غير مرخص بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى ضبط أكثر من 15 طنا، وتم التحفظ على المضبوطات وأدوات التعبئة المستخدمة، واتخاذ اللازم حيال المخالفة وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها.

وزارة الزراعة مخصبات زراعية المنوفية

الخبر التالى:

"المحامين العرب" يدين الاعتداء على مقره ويؤكد: عدوان على رسالة المهنة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96914

    عدد المصابين

  • 62553

    عدد المتعافين

  • 5197

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22244179

    عدد المصابين

  • 14168389

    عدد المتعافين

  • 783525

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية تُعلن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس لموظفي الحكومة