الزراعة: ضبط 15 طن أسمدة ومخصبات زراعية غير صالحة بالمنوفية

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة في المنوفية، إنه تم توجيه ضربات موجعة للمخالفين من محال بيع وتداول الأسمدة بالمحافظة.

وأضاف الجمل، في بيان، اليوم الخميس، أن مديرية الزراعة بالمنوفية قامت من خلال الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية وبالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة بضبط كمية من الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية في مصنع للكيماويات والمخصبات الزراعية غير مرخص بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى ضبط أكثر من 15 طنا، وتم التحفظ على المضبوطات وأدوات التعبئة المستخدمة، واتخاذ اللازم حيال المخالفة وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها.