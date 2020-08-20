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بسبب تحويلات المترو.. قطع المياه 8 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة غدا

12:28 م الخميس 20 أغسطس 2020
بسبب تحويلات المترو.. قطع المياه 8 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة غدا

قطع المياه

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب بالجيزة بقطع المياه عن مناطق: سهل حمزة ومتفرعاته، شارع خالد أمين ومتفرعاته، شمال شارع فيصل اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية، يمين شارع الهرم اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 21/8/2020 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 22 /8/ 2020، نظرا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بالمنطقة.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وسرعة إعاده ضخ المياه للمناطق المتأثرة فور انتهاء الأعمال.

كما وجه محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه الجيزة تحويلات المترو

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