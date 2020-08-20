أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

رئيس الإنجيلية: عودة يوم الجمعة للعبادة الجماعية

11:57 ص الخميس 20 أغسطس 2020
رئيس الإنجيلية: عودة يوم الجمعة للعبادة الجماعية

الدكتور القس أندريه زكي

كتب- مصراوي:

قرر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، عودة العبادة الجماعية لجميع أيام الأسبوع، ويشمل ذلك يوم الجمعة، اعتبارًا من ٢٨ أغسطس الجاري.

يأتي القرار في إطارِ خطة عودة العبادة الجماعية في جميع الكنائس الإنجيلية بمصر، والتي تقرر عودتها تدريجيًّا من ٣ أغسطس، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والموضحة في تعليمات الموقع الرسمي وصفحات رئاسة الطائفة الإنجيلية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الإنجيلية: "يجب الانتباه واتخاذ الحذر في الفترة المقبلة لتجنب أي إصابات جديده لفيروس كورونا، ونشكر الله من أجل عودة العبادة الجماعية، ونصلي أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا".​

الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي العبادة الجماعية الكنائس الإنجيلية

الخبر التالى:

التموين: انتظام تطبيق منظومة التكلفة الجديدة للخبز وإنتاج 270 مليون رغيف يوميا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96914

    عدد المصابين

  • 62553

    عدد المتعافين

  • 5197

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22244179

    عدد المصابين

  • 14168389

    عدد المتعافين

  • 783525

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية تُعلن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس لموظفي الحكومة