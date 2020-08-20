الفلوس في حساباتكم.. رسالة جديدة من القوى العاملة لمستحقي الـ500 جنيه

كتب- يوسف عفيفي:

ينتهي اليوم الخميس، الموعد المحدد لصرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، والذي استمر لمدة 5 أيام، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه، للمتضررين من فيروس كورونا.

وتبل المنحة 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

ووجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة هنأ فيها مستحقي الصرف، مؤكدا أن الـ500 جنيه، موجودة في حساباتهم حتى بعد انتهاء الموعد المحدد للصرف، ولا داعي للتزاحم على ماكينات الصرف الآلي بفرع البريد والبنك الزراعي المصري إلا في الموعد المحدد لكل مستحق، لضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المستحقين والعاملين.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن الصرف يتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف محددة دون خصم أية عمولات.

وأشار إلى تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثالثة من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة.

وشدد الوزير، على أن الدولة المصرية بذلك تكون قد أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم إلى 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.

وأكد سعفان، أن صرف المرحلتين الأولى والثانية أثبت بالتجربة أن الدولة قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مرحلتي الصرف التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية .

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