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رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع القائم بأعمال سفير الإمارات الترويج للفرص المتاحة

10:39 ص الخميس 20 أغسطس 2020
رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع القائم بأعمال سفير الإمارات الترويج للفرص المتاحة

كتب- محمد غايات:

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المستشار مريم خليفة الكعبي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، والقائم بأعمال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.

وخلال اللقاء أشادت الكعبي بتطور وخصوصية العلاقات بين الجانبين مثمنة الدور المهم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تسهيل أعمال ومهام رجال الأعمال الإماراتيين، معربة عن ثقتها في أن مصر سوق واعدة جاذبة للاستثمارات.

واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية التي يمكن للشركات الإماراتية ضخ استثمارات بها خلال الفترة المقبلة خاصة مع تنوع هذه الفرص في مختلف المجالات.

وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بثقة رجال الأعمال الإماراتيين في مصر في ظل الخصوصية التي تتميز بها العلاقات بين البلدين، وتطورها على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول عربيا بين الدول المستثمرة في مصر.

وأكد حرص الهيئة على زيادة التعاون مع الجانب الإماراتي من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية للفرص الاستثمارية في مصر بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الإماراتي.

الهيئة العامة للاستثمار الإمارات محمد عبدالوهاب

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