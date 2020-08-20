وزير التنمية المحلية يطالب المواطنين بسرعة التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال الاجتماع تم متابعة عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة في جميع القطاعات وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية والرئيسية والتي ستخدم عملية الاستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين.

كما تناول اللقاء آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإقامة بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة وعلى رأسها المدفن الصحي والمحطات الوسيطة بالتنسيق مع الوزارة بما يساعد على تطوير البينة التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.

وبحث وزير التنمية المحلية مع الدكتورة منال عوض الخطط والمشروعات المستقبلية الخاصة بخدمات الصرف الصحي واستكمال تغطية جميع المناطق الريفية بالمحافظة لتصبح أول محافظة يتم تغطيتها بالكامل بالصرف الصحي.

كما شهد اللقاء متابعة جهود تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عنها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، بالإضافة لمتابعة موقف ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الأن.

وأشارت منال عوض، إلى تقديم التيسيرات والتسهيلات الكاملة للمواطنين في المراكز بالمحافظة وتوفير أماكن الانتظار لهم وإزالة أي عقبات أمامهم.

وأوضح شعراوي، أن قرار رئيس الوزراء، يتعلق بمد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، اعتباراً من 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وطالب الوزير، المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية التصالح، لتقنين أوضاعهم، وشدد شعراوي، على أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى لاستيداء حقوقها كاملة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية استمرار جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهد اللقاء أيضاً متابعة نتائج الموجة ال16 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين وجهود الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة.

كما تم خلال الاجتماع متابعة إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري المقرر تنفيذه على مساحة ١٢ فدانا بمنطقة شطا وبتكلفة تقدر بـ١٦٠ مليون جنيه.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن إنشاء المجزر يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم والصناعات التي تترتب عليها وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن هذا المشروع يعمل على تنفيذ منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية، تتضمن محطة تدوير ومحجر وإنشاء محطة معالجة، ومجزر بخدمات متعددة ومحطة لتدوير مخلفات "كوكر"، لافتة إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.