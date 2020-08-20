إذاعة الشباب والرياضة تحتفل برأس السنة الهجرية مع علماء الأزهر والأوقاف

كتب- مصراوي:

انتهت نجلاء عبدالبر، رئيس شبكة الشباب والرياضة من خطة الاحتفال برأس السنة الهجرية بمجموعة من البرامج والفترات المفتوحة على مدار اليوم الخميس تبدأ ببرنامج "بالقرآن اهتديت" ولقاء مع الشيخ نبيل الوكيل من علماء الأزهر والأوقاف حول الدروس المستفاده من الهجرة وحب الوطن والأخذ بالأسباب وأهمية الإعداد والتخطيط الجيد لكل أمر من أمور حياتنا.

كما تضمنت الخريطة بث برنامج "الأزهر منارة الإسلام" بلقاء مع الباحث أحمد أبوالوفا حول الثقافة الإسلامية الوسطية التي يقدمها الأزهر الشريف للمسلمين في كافة بقاع الأرض حتى يكونوا متخلقين بالخلق النبوي الشريف.

ويبث برنامج "بداية جديدة" لقاءات مع الشيخ السيد الشامي من أئمة وزارة الأوقاف والدكتور صبري علام من علماء وزارة الأوقاف حول اعتبار السنة الهجرية بداية صفحة جديدة في عمر الإنسان يتبع فيها تعاليم رسول الله طمعاً في العفو والمغفرة من الله.

وتشمل قائمة الاحتفال أيضا برنامج "من هدي الحبيب" ولقاء مع الدكتور محمد حسن قاعود والدكتور جمال إبراهيم من علماء الأوقاف حول السنة النبوية المطهرة وكيف يقتضي الشباب بالهدي النبوي حتى يكونوا صالحين لمجتمعهم ووطنهم وإسلامنا وحوار مع علماء الأزهر ووزارة الأوقاف حولو السنة النبوية ونشر التعاليم السماحة بين المسلمين وغير المسلمين بالإضافة لعدد كبير من الفترات المفتوحة منها أنوار النبوة.