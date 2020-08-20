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مصر للطيران: تحليل "PCR" ضروري لكل الركاب بداية سبتمبر

10:10 ص الخميس 20 أغسطس 2020
مصر للطيران: تحليل "PCR" ضروري لكل الركاب بداية سبتمبر

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران، الركاب المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات مصر، بضرورة تقديم شهادة إجراء تحليل "PCR" للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وقالت الشركة، في بيان لها، الخميس، إن القرار يبدأ تطبيقه 1 سبتمبر المقبل وذلك وفقا للتعليمات الواردة للشركة، وفي إطار الجهود المبذولة من الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الشركة، إلى أنه يُمكن للركاب مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر.

مصر للطيران تحليل PCR مطارات مصر

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