توجيهات الرئيس للقوات المسلحة بالاستعداد لتنفيذ أي مهام ونتائج انتخابات الشيوخ أبرز

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، توجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام، وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، وعددًا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الرئيس: تحية لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداء للوطن"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة، لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والقدرة الكبيرة التى تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كل الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.

وأشارت "الأهرام" إلى أن ذلك جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع قائد الجيش الثاني الميداني ورئيس الهيئة الهندسية أمس ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة .

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي قوله إن الرئيس وجه خلال الاجتماع التحية والتقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداء للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات الشعب المصري.

وتحت عنوان "فوز القائمة الوطنية وحسم 74 مقعدا فرديا في الجولة الأولى للشيوخ .. والإعادة على 26 في 14 محافظة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فوز 74 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعدا آخرى في 14 محافظة، وفوز "القائمة الوطنية من أجل مصر" بعد حصولها على أكثر من نسبة ال5% من أعداد الناخبين المسجلين بقاعدة البيانات.

ونقلت الصحيفة عن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قوله في مؤتمر صحفي أمس بمبنى ماسبيرو إن عدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات بلغ 8 ملايين و959 ألفا و35 صوتا، بنسبة مشاركة 14.23 %، وأن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ 7 ملايين و 577 ألفا و741 صوتا، بنسبة 84%، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليونا و 381 ألف صوت بنسبة 15.42%، حيث أن عدد المقيدين بقاعدة البيانات 62 مليونا و940 ألفًا و165 ناخبًا.

وفي صفحتها الأولى أيضًا، وتحت عنوان "الري: نستهدف الوصول لاتفاق عادل حول "سد النهضة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مصر والسودان وإثيوبيا واصلت أمس الاجتماعات حول حل الخلافات بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقي، وذلك استكمالا لأعمال المفاوضات المختلفة بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ماء وتشغيل السد.

وأوردت "الأهرام" بيان وزارة الري، حيث أشارت إلى أن مصر تستكمل الآن مفاوضات سد النهضة طبقا لمخرجات القمة الإفريقية التي حضرها الرؤساء، مضيفة أن مصر وإثيوبيا والسودان تسلمت المقترحات المتعلق بملء وتشغيل سد النهضة للوصول إلى اتفاقية شاملة ووافية تحقق مصالح الشعوب الثلاث وتحديد آلية الملء والتشغيل للسد.

وسلطت صحيفة الجمهورية الضوء على اجتماع مجلس الوزراء، وتحت عنوان "مجلس الوزراء برئاسة مدبولى: التنسيق بين الصحة والتعليم لعودة الطلاب للمدارس بصورة آمنة"، ذكرت "الجمهورية أن مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي أمس بمدينة العلمين الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي الذي استعرض آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، حيث أوضحت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة أنه تم وضع معايير للشروط الصحية الواجب توافرها لضمان سلامة الطلاب والعاملين عند العودة إلى المدارس وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمنظمات الدولية.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور مدبولي، أكد خلال الاجتماع اهتمام مصر بتوطيد علاقاتها مع الأشقاء في السودان، مشيرا إلى التوافق في الموقفين المصري والسوداني في ملف سد النهضة.

وأشارت إلى أن المجلس استعرض مشروعا متكاملا للبنية المعلوماتية المكانية على المستوى القومى وقرر إعفاء المنشآت السياحية من الضريبة العقارية لمدة 9 شهور، وكلف مدبولي وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بالتفاوض مع القطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار بمشروعات مياه الشرب ومحطات التحلية والصرف الصحي.

كما أبرزت الجمهورية تحت عنوان "رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "اصرار – 9"، حضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذي جانبين "اصرار-9"، والذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية باستخدام مقلدات الرماية "المايلز" والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأضافت "الجمهورية" أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة المركزية العسكرية وتهنئتهم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وتضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير للمعركة وتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحددة وتم تنفيذ المشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة بالمشروع ، ظهر خلال المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية ، وتنفيذ المهام المخطط والطارئة بكفاءة عالية.

وفي صحيفة الأخبار، وتحت عنوان "وصول الطائرة 9 من الجسر الإغاثي المصري إلى بيروت" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الطائرة التاسعة من الجسر الجوي الإغاثي المصري وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الضرورية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديمها الى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي لحق بالعاصمة مؤخرا.

كما سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، وتحت عنوان "فحص وعلاج 945 ألف مريض ضمن "100 مليون صحة"، ذكرت "الأخبار" أن المراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة في محافظات الشرقية والقليوبية وشمال سيناء واصلت أعمالها للمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة ضمن المبادرة الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة".

وأشارت "الأخبار" إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة في هذه المحافظات ما بين علاج وفحص وصل إلى حوالي 945 ألف مواطن ومواطنة.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان "مد الأوكازيون الصيفي لمدة شهر"، ذكرت صحيفة "الجمهورية " أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد فترة التصفيات الموسمية لعام 2020 لمدة شهر والتي كان من المفترض لها أن تنتهى 22 أغسطس 2020، حيث أكد ضرورة أن تلتزم الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين الواقع محالهم التجارية إضافة إلى أن تكون التصفيات موضح بها الثمن والفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.