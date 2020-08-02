للمرة الأولى منذ 12 قرنًا.. رسامة قمصين في جبل القلالي
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شهد دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة، صباح اليوم الأحد، الرسامة القمصية الأولى به منذ 1200 سنة، لاثنين من رهبانه.
ورسم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس الدير، بمشاركة الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي للدير ذاته، كلًّا من الراهب مرقس السكندري والراهب تادرس السكندري، في رتبة القمصية، خلال صلوات القداس الإلهي.
وقال نيافة الأنبا باخوميوس قبيل صلوات الرسامة: "آباؤنا علمونا أن الكهنوت دعوة واختيار ومسحة وإرسالية.. لهذا نقوم برسامة اثنين من الآباء الرهبان قمامصة بدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالي، الأب الراهب القس مرقس السكندري، والأب الراهب القس تادرس السكندري".
وأضاف: "هذا يعتبر حدثًا تاريخيًّا لأنها أول مرة تتم رسامة قمامصة في جبل القلالي منذ 12 قرنًا، نصلي أن يستخدمهما الرب لمجد اسمه.. وأن يخدما الدير ويخدما الكنيسة".
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