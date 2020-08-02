​أبو شقة يدعو الوفديين لدعم مرشحي الحزب والقائمة الوطنية في انتخابات "الشيوخ"

وجّه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، رؤساء لجان الحزب سواء على مستوى اللجان العامة أو اللجان الفرعية أو لجان الشباب والمرأة، بدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأكد أبوشقة، في بيان له، اليوم الأحد، دعم الحزب لمرشحي "بيت الأمة" ضمن القائمة الموحدة "من أجل مصر" والتي حصلت على رمز "كليوباترا" كرمز انتخابي لها، والتي يمثل حزب الوفد فيها كل من المرشحين الدكتور ياسر الهضيبي، والمهندس حازم الجندي، وأمل رمزي، والمستشار سعيد إسماعيل ضيف الله، وطارق عبدالعزيز، وطارق مصطفى حسانين، داعيًا جموع المصريين لتأييد القائمة الموحدة والتصويت لصالحها باعتبارها قائمة وطنية، وتسجل خطوات قوية وراسخة على طريق تفعيل المادة "5" من الدستور وتحقيق الديمقراطية المنشودة.

وطالب رئيس الوفد، بدعم مرشحي الحزب علي المقاعد الفردية في مختلف المحافظات.

كما دعا جموع المصريين للخروج يومي 11 و12 أغسطس الجاري للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، واختيار من يمثلهم في المجالس النيابية، كما دعا أيضًا الوفديين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والوقوف بجوار مرشحي الوفد والتصويت لصالحهم، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بتقاليد وقيم الحزب في الدعاية الانتخابية دون التجريح أو الإساءة إلى أي مرشح آخر أيًا كانت صفته.