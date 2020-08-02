الزراعة: ذبح 3500 أضحية بالمجان في ثالث أيام العيد

في ثالث أيام العيد.. إقبال المواطنين على المناطق الخضراء المحيطة بجامعة

بعد ذبحها في أسوان.. الأوقاف: تجهيز لحوم الأضاحي ونقلها بسيارات مبردة

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول مذبوحات الأضاحي مجانًا بالمجازر ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ 3500 رأس ماشية من الجاموس والأبقار والأغنام والماعز.

وأضاف محمود، اليوم الأحد، أن المجازر مستمرة في تقديم خدمة ذبح الأضاحي مجانًا طوال أيام عيد الأضحى، لمنع الذبح في الشوارع لحماية البيئة من التلوث وحفاظًا على حياة المواطنين.

وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بـ506 رؤوس ثم القليوبية 362، ثم الدقهلية 292، ثم الشرقية 287، والمنيا 221.