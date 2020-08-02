غدًا.. جولة مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

تنطلق جولة تفاوضية جديدة بين ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان، غدًا الاثنين، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، في إطار المفاوضات المستمر لحل أزمة سد النهضة.



وتستأنف الجولة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور المراقبين الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الاتحاد الأوروبي ومكتب الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.



ويشارك في الاجتماع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الفنية، أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور هشام بخيت مستشار وزير الري، والدكتور هاني سويلم أستاذ المياه والتنمية بجامعة أخن الالمانية، والدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، وياسر عباس وزير الري السوداني، والفريق المرافق له، وشمسلي بيكلي وزير الري الإثيوبي، والمهندس زريهون أبي، وويلما موزس، من الطرف الإثيوبي.

ويتناقش الأطراف المتنازعة، آليات القمة الإفريقية المصغرة، والتي يتباحث فيها الأطراف الآليات القانونية الملزمة وطرق الملء والتشغيل والتعامل أثناء الجفاف والجفاف الممتد.

وكان الاتحاد الإفريقي، أعلن أن مدة المفاوضات ستكون أسبوعين.

اقرأ أيضًا:

- اجتماع مقبل 3 أغسطس.. بيان جديد من الري بشأن مفاوضات سد النهضة