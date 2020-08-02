أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

بعد ذبحها في أسوان.. الأوقاف: تجهيز لحوم الأضاحي ونقلها بسيارات مبردة لمجازر القاهرة

05:37 م الأحد 02 أغسطس 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، إن ذبح وتجهيز الأضاحي، مستمر لليوم الثالث على التوالي، تحت إشراف نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين في مجزر أبي سمبل.

وأشار في بيان له، اليوم الأحد، إلى أنه سيتم تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

ولفت إلى أن التحصيل ما زال مستمرًا من خلال شركة فوري دهب عبر الدخول على خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط 1800 جنيه.

ونوه إلى أنه يمكن الاتصال أو إرسال رسالة عبر "واتس آب" على الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) يصلك مندوبنا فورًا حيث كنت في البيت أو المحل أو العمل في أي مكان على أرض مصر.

أوقاف أسوان لحوم الأضاحي مجازر القاهرة

الخبر التالى:

لدمج الشركتين وتصدير ثلث الإنتاج.. مصادر بالتموين: شركة عالمية لتطوير "قها" و"أدفينا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94316

    عدد المصابين

  • 41137

    عدد المتعافين

  • 4834

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17706580

    عدد المصابين

  • 11070439

    عدد المتعافين

  • 681090

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الثانوية العامة 2020.. مصدر بالتعليم يكشف الموعد النهائي لإعلان النتيجة