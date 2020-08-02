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​خاصة بالبطاقات.. تفاصيل خدمة جديدة من التموين على موقع "دعم مصر"

01:24 ص الأحد 02 أغسطس 2020
​خاصة بالبطاقات.. تفاصيل خدمة جديدة من التموين على موقع "دعم مصر"

البطاقات التموينية

كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والداخلية، في إتاحة خدمة جديدة لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيًا على موقع "دعم مصر" وهي خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة لمن ليست له بطاقة تموين، عقب عيد الأضحى المبارك، وفقًا للقواعد المنظمة لاستخراج بطاقات الأسر الأولى بالرعاية، وتقديم ما يثبت الدخل للأسرة ما لايزيد عن 1200 جنيه للمعاش، و1500 جنيه للراتب.

تأتي تلك الخطوة بعد نجاح تجربة إصدار بطاقات بدل التالف وبدل الفاقد إلكترونيًا، منذ بداية أزمة كورونا، لمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب التموين كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتيح الوزارة من خلال الموقع استخراج بطاقات الفصل الاجتماعي، واستخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، حيث يحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وإتاحة خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى مع استمرار خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال الموقع.

لاستخدام الموقع من هنا..

البطاقات التموينية وزارة التموين موقع دعم مصر

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