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أسامة هيكل يهنئ الرئيس بالسنة الهجرية الجديدة

09:37 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
أسامة هيكل يهنئ الرئيس بالسنة الهجرية الجديدة

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

كتب- مصراوي:

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442هـ.

وجاء نص البرقية كالتالي

"يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بأصدق عبارات التهاني والتقدير، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.. أعاده الله على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والنجاح، ونبتهل الى الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

واختتم وزير الإعلام البرقية قائلا: سدد الله على طريق الحق خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.

أسامة هيكل السيسي السنة الهجرية الجديدة

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